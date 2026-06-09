Везенков в групата на България за Норвегия

Баскетболната ни звезда Александър Везенков е в състава от 16 играчи за двубоя от група „В" срещу Норвегия от предквалификациите за европейското първенство през 2029 г.

Селекционерът Любомир Минчев избра разширен състав за мача на 5 юли в „Арена Ботевград", като в него за пръв път попадат натурализираният американец Умоджа Гибсън, играещ за словенския „Цедевита Любляна", както и състезаващият се в колежанското първенство на (САЩ) Александър Гавалюгов. В тима обаче не са включени Коди Милър-Макинтайър и Константин Костадинов, които през последните години бяха сред основните играчи в националния отбор.

България е лидер в група „В" с 5 точки, с точка повече от тима на Норвегия, който обаче е с мач по-малко. Българите се нуждаят от успех с 10 точки разлика, за да си гарантират първото място, а с това и продължаване в следващата фаза от пресявките, след като загубиха първия мач от скандинавците с 67:76.

Съставът на България:

Умоджа Гибсън – „Цедевита" (Любляна, Словения)

Константин Тошков – „Балкан" (Ботевград)

Александър Гавалюгов – „Санта Клара" (NCAA, САЩ)

Павлин Иванов – „Спартак" (Плевен)

Александър Стоименов – „Нови Сад" (Сърбия)

Кръстомир Михов – „Локомотив" (Пловдив)

Мартин Русев – „Спартак" (Плевен)

Мирослав Васов – „Рилски спортист" (Самоков)

Борислав Младенов – „Виена" (Австрия)

Иван Алипиев – „Римини" (Италия)

Иван Спиров – „Кливланд Стейт" (NCAA, САЩ)

Христо Бъчков – „Рилски спортист" (Самоков)

Йордан Минчев – „Кемнитц" (Германия)

Александър Везенков – „Олимпиакос" (Пирея, Гърция)

Цветомир Чернокожев – „Черно море" (Варна)

Андрей Иванов – „Балкан" (Ботевград)