България ще бъде домакин на общо събрание на европейската тенис федерация догодина

Председателят на Управителния съвет на Българската федерация по тенис Иван Тиков и президентът на Тенис Европа Хенрик Педерсен официално подписаха договора за домакинството на България на годишното общо събрание на Европейската тенис федерация (Тенис Европа) през 2027 година.

България спечели правото да организира престижния форум по време на 51-вото Годишно общо събрание на Тенис Европа, проведено в Гданск, Полша.

София ще бъде домакин на форума през март 2027 година. Това ще бъде третият път, в който страната ни приема събитието след успешните издания през 2006 и 2014 година.

Годишното общо събрание на Тенис Европа събира президентите и главните изпълнителни директори на националните федерации от целия континент. В рамките на форума се обсъждат ключови въпроси, свързани с развитието на европейския и световния тенис, стратегическите приоритети на организацията и бъдещите инициативи в спорта.

Домакинството на България е резултат от целенасочената работа на Българската федерация по тенис за утвърждаване на страната като значим център на европейския тенис. Сред основните цели на федерацията е увеличаването на броя на турнирите от най-високите категории на Тенис Европа, които ще се провеждат в България още от следващата година. Това ще даде възможност на българските състезатели да се изправят срещу най-силните си връстници на континента, да натрупат ценен международен опит и да печелят точки за европейската ранглиста.

През лятото на 2027 година ще се проведе и Годишното отчетно-изборно събрание на Международната федерация по тенис (ITF), което допълнително подчертава значимостта на предстоящия период за развитието на световния тенис.