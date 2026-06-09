Спортният министър: Инвеститорите в новия стадион на ЦСКА са дали 3 пъти повече пари

Министърът на младежта и спорта ще има среща с инвеститорите в новия стадион на ЦСКА.

Стадионът на ЦСКА ме изненада, защото не знам как си партнираме. Държавата е подписала споразумение с тях - тя дава имот, който е оценен за около 30-40 млн. Инвеститорът поема ангажимент за същата сума да изгради спортно съоръжение. Той е дал тройно повече от оценката на имота. Не коментирам дали оценката е правилна, защото всичко е факт и модерният стадион е там. Говорих с инвеститорите преди два дни и ми казаха, че бройката на местата е оптималната. Тяхната огромна инвестиция надхвърля предварително заявеното. Няма спор, че съоръжението е модерно, снощи го видях и е страхотно. С юристи от ММС да проверим всички взаимоотношения. Ако всичко беше уредено точно, нямаше да го говорим в момента. Трябва да е ясно - тази сума е за имота, тази сума е за инвестиция и това са сроковете. Инвеститорите са притеснени, защото са дали тройно повече пари и аз ги разбирам. Той не претендира за нещо, но се притеснява, че многократно е надвишил първоначалното. Попитах ги как без да са уточнили с предишните ръководства, са направили толкова много надвишаващи плащания. Те казаха, че защото не са искали да спират строежа. Аз като министър на спорта ще държа тези взаимоотношения да се запазят какъвто е бил първоначалният разговор, коментира Енчо Керязов.

Той е категоричен, че България трябва да има нов национален стадион. По въпроса са водени разговори, които обаче не са продължени и не е решено нищо конкретно.

Министърът разкри, че направената от новото ръководство на ММС проверка е установила големи загуби в "Национална спортна база". Българският спортен тотализатор има 30 милиона печалба, но са получени сигнали за неизгодни договори, които ще бъдат прекратени.