Шампионът "Левски" пусна абонаментните карти за новия сезон, от 72 до 564,80 евро са

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Шампионът "Левски" пусна в продажба абонаментните карти за новия сезон. Ето какво написаха от "Герена":

"Единственото по-тежко от това да се изкачиш на върха, е да останеш там. Миналия сезон вие – феновете, бяхте движещата сила на историческия триумф, който постигнахме, а през новия сезон ще сте ни още по-нужни, за да продължим да мечтаем. Само от нашите задружни усилия на – публика и отбор зависи да оставим титлата там, където й е мястото – на стадион „Георги Аспарухов".

Абонаментната кампания „Шампиони 2026/2027" вече е в ход!

Започваме с най-чаканата новина от всички – тази година наред с двубоите от първенството и Купата на България, абонаментните карти ще дават достъп и до първите две срещи в европейските клубни турнири. Така че ако искате да сте сигурни, че ще имате гарантирано място в онези специални европейски вечери, когато цяла България се тресе със „сините", побързайте.

Абонаментните карти ще важат за първия полусезон на сезон 2026/2027, а след Нова година ще могат да бъдат подновени в зависимост от това на кой стадион ще продължи да играе отборът.

От тази година абонаментните карти не носят отстъпка в клубния магазин, а такива ще можете да получите с членската си карта.

Цените са както следва:

Сектор „А", ВИП – 564,80 €

При подновяване -10% – 508,32 €

За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 282,40 €

За притежателите на Златна и членска карта -10% – 508,32 €

За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 536,56 €

Сектор „А",Блок 1914 – 195,20 €

При подновяване -10% – 175,86 €

За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 97,60 €

За притежателите на Златна и членска карта -10% – 175,86 €

За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 185,44 €

Сектор „А", Блокове 1 и 2 – 166,40 €

При подновяване -10% – 149,76 €

За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 83,20 €

За притежателите на Златна и членска карта -10% – 149,76 €

За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 158,08 €

Сектор „А", Блокове 3 и 4 – 131,20 €

При подновяване -10% – 118,08 €

За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 65,60 €

За притежателите на Златна и членска карта -10% – 118,08 €

За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 124,64 €

Сектор „А", Блокове 5 и 6 – 113,60 €

При подновяване -10% – 102,24 €

За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 56,80 €

За притежателите на Златна и членска карта -10% – 102,24 €

За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 107,92 €

Сектор „В" – 97,60 €

При подновяване -10% – 87,84 €

За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 48,80 €

За притежателите на Златна и членска карта -10% – 87,84 €

За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 92,72 €

Сектор „Б" – 72,00 €

При подновяване -10% – 64,80 €

За деца до 14 години и хора над 65 години -50 %– 36,00 €

За притежателите на Златна и членска карта -10% – 64,80 €

За притежателите на Синя и Сребърна членска карта -5% – 68,40 €

ВАЖНО! Местата на притежатели на абонаментни карти за сезон 2025/2026 ще се пазят до 21 юни включително. На 22 юни в 10:00 ако има неподновени карти местата ще бъдат пуснати в свободна продажба.

Запазете своето място на стадион „Георги Аспарухов", защото когато сме заедно няма сила на света, която да ни спре. Ела на стадиона, подкрепи шампиона!"