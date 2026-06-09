Стилиян Петров с прочувствено послание към Паулина за сребърната им сватба

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Легендарният капитан на националния отбор и рекордьор по мачове за България Стилиян Петров отбеляза 25 г. от брака си с Паулина с прочувствено послание към нея.

"Честита сребърна годишнина, Пи! Благодаря ти за любовта, за търпението, за подкрепата и за това, че всеки ден избираш мен и нашето семейство. Обичам те днес, утре и завинаги. Наздраве за следващите 25", написа Петров към снимка в инстаграм по повод сребърната сватба (четвърт век брак се нарича така).

Паулина и Стилиян имат двама сина - Стилиян-младши и Кристиян.