Александър Василев мина през колумбиец за старт в Католика

Тенисистът ни Александър Василев се класира за втория кръг на сингъл на турнира от сериите „Чалънджър 75" в Католика (Италия) с награден фонд от 97 640 евро.

19-годишният българин победи с 6:4, 6:2 колумбиеца Мигел Тобон за 74 минути игра.

Василев реализира пробив още в първия гейм на двубоя, но веднага след това допусна рибрейк за 1:1. Българинът стигна до нов пробив в деветия гейм за 5:4, след което затвори първия сет на свой сервис. Във втората част Василев доминираше изцяло на корта. След като изостана с 0:1, той спечели пет поредни гейма и не остави шансове на съперника си, за да стигне до крайното 6:1.

Във втория кръг Александър Василев ще се изправи срещу представителя на домакините Андреа Гуериери.