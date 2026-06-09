САЩ оставиха иранските фенове без билети за световното

Иранската футболна федерация (FFIRI) директно обвини съдомакините от САЩ, че са анулирали и оттеглили официалната квота от билети за Иран. По правилата на ФИФА всяка страна участничка има право на 8% от капацитета на стадиона за своите мачове. Тъй като трите мача на Иран от груповата фаза (срещу Нова Зеландия, Белгия и Египет) се провеждат на американска земя (в Лос Анджелис и Сиатъл), местните власти контролират достъпа и разпределението на пропуските.

Решението е следствие на тежката дипломатическа и военна криза между двете държави, ескалирала след въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари. Поради фактическото състояние на открит конфликт, спортните събития се превърнаха в поредното поле за политически натиск.

Отнемането на билетите е само последната стъпка от поредица пречки, наложени от американска страна.

САЩ отказаха да издадат визи на около 15 души от административния и техническия щаб на иранската делегация.

Поради същите проблеми с визите и сигурността, националният отбор на Иран беше принуден да смени тренировъчната си база в последния момент - вместо в Тусон (Аризона, САЩ), те се настаниха в граничния мексикански град Тихуана.

Иранската федерация вече беше започнала законната продажба на тези 8% от билетите по официалния ред и много привърженици закупиха пропуски, резервираха полети и хотели. С внезапното анулиране на квотата от страна на домакините, иранската федерация се оказа в позиция, в която физически не притежава билетите и не може да ги предостави на хората.

От иранската федерация определят това като „намеса на политически съображения в спорта" и нарушаване на принципа за равенство, но към момента феновете остават блокирани без реален достъп до стадионите.