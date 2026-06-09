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Германка си тръгва от шампиона "Марица"

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Ванеса Агбортаби Снимка: "Марица"

Германската посрещачка Ванеса Агбортаби напуска волейболния шампион „Марица" (Пловдив), съобщиха от клуба. Двете страни се разделят след два успешни сезона, в които Агбортаби помогна на „жълто-сините" да спечелят два „златни дубъла" (титла и купа на страната) и да постигнат историческо преодоляване на групите в Шампионската лига през 2025 г.

От „Марица" изказаха благодарност към волейболистката и ѝ пожелаха успехи в кариерата. Пловдивският клуб вече обяви раздяла и с Лора Славчева, Ива Дудова и Виктория Коева.

Ванеса Агбортаби Снимка: "Марица"

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