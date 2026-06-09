"Славия" продаде национал на "Цървена звезда"

Кристиян Балов преминава от "Славия" в сръбския гранд "Цървена звезда".

Това президентът на столичния клуб Венцеслав Стефанов обяви пред БТА. Трансферът е осъществен снощи в полунощ. А крилото, което вече дебютира за мъжкия национален отбор на България, ще подпише четиригодишен личен договор.

По-всяка вероятност Балов ще премине медицински тестове утре, след което ще подпише личния си договор и ще бъде представен. Макар и само на 19 години, Балов има 33 мача, 6 гола и 7 асистенции във всички турнири на клубно ниво през сезона.

„Това е огромна възможност за Кристиян, чийто талант не подлежи на съмнение. Знаете къде Звезда продава своите играчи. Той ще бъде добре приет, говорих с генералния мениджър Звездан Терзич, с треньора Деян Станкович. Но като го познавам, вярвам, че ще се справи и това е само началото за него. Имаше интерес от български клубове, но го пращаме на място, където ще се развие още повече", коментира още Стефанов.