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https://www.24chasa.bg/sport/article/23008222 www.24chasa.bg

Нойер започна тренировки с Германия след травмата

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Мануел Нойер Снимка: Ройтерс

40-годишният вратар на Германия Мануел Нойер се завърна към тренировките след триседмично отсъствие поради контузия на прасеца. Той се присъедини към подготовката на съотборниците си в базовия лагер за световното първенство (САЩ, Мексико и Канада), като изглежда напълно възстановен.

Въпреки че Нойер пропусна последните контроли срещу Финландия и САЩ и няма игров ритъм, селекционерът Юлиан Нагелсман остава категоричен, че той е първи избор за титуляр.

Треньорът изрази пълно доверие в огромния му опит и аура, определяйки предстоящия първи мач срещу Кюрасао (в неделя) като идеален за неговото навлизане в турнира.

Останалите съперници в групата на Германия са Кот д'Ивоар и Еквадор.

Мануел Нойер Снимка: Ройтерс

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