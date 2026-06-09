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Бразилец ще свири откриването на световното

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Уилтон Сампайо

Бразилският съдия Уилтон Сампайо ще ръководи мачът на откриването на световното първенство между един от домакините Мексико и Република Южна Африка в четвъртък от 22 ч.

Негови помощници на стадион „Ацтека" в Мексико Сити ще бъдат сънародниците му Бруно Пиреш и Бруно Боскилия.

За Сампайо това е трето поредно световно първенство, на което е ангажиран като съдия и второ, в което ще бъде на терена. През 2018-а година в Русия той беше само ВАР съдия.

В Катар 2022 свири 4 мача, сред които четвъртфиналът Англия - Франция.

На 44 години това е неговото последно световно първенство за Сампайо.

Уилтон Сампайо

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