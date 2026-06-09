Кузманов загуби от тайванец в Братислава

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Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100" в Братислава (Словакия) с награден фод 160680 евро.

32-годишният пловдивчанин отстъпи на осмия поставен и 245-и в света Чун-Син Цън (Тайван) с 6:7(8), 1:6 за час и половина на корта.

Кузманов получи място в основната схема като "щастлив губещ" от квалификациите, в които вчера претърпя поражение във втория финален кръг срещу Бувайсар Гадамаури (Белгия).

Въпреки загубата втората ни ракета заработи 1605 евро от наградния фонд и 2 точки за световната ранглиста, в която заема 357-ото място.