ФИФА седна на нови преговори с Иран

ФИФА съобщи, че е провела "високо продуктивни" разговори с представители на Иранската футболна федерация, за да се увери, че участието на тима на световното първенство ще премине гладко.

В изявлението си ФИФА заявява, че генералният секретар Матиас Графстрьом е провел онлайн разговор с президента на Иранската футболна федерация Мехди Тадж след пристигането на иранската делегация в мексиканския град Тихуана.

"Президентът Тадж и аз имахме високо продуктивна дискусия, точно каквато имахме и в Истанбул по-рано през годината. ФИФА продължава да си сътрудничи с Иранската футболна федерация, за да сме сигурни, че те ще имат позитивно изживяване и са получили всички условия, за да могат да покажат най-доброто от себе си на терена.

Иран е в група с отборите на Нова Зеландия, Белгия и Египет и ще играе мачовете си от груповата фаза в Лос Анджелис и Сиатъл. Заради военния конфликт между Иран и САЩ от февруари иранците преместиха базата си в Мексико и ще влизат в САЩ само за мачовете си. Остава обаче неясно дали и колко ирански фенове ще бъдат допуснати по стадионите.