"Реал" уреди един от най-добрите бекове

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"Реал" (Мадрид) е подписал със защитника на "Интер" Дензъл Дъмфрис. Това твърди трансферният гуру Фабрицио Романо.

Споразумението е за четири години. Италианският клуб ще получи 20 милиона евро за трансфера на 30-годишния футболист.

Дъмфрис е с "Интер" от 2021 г. Той е един от най-добрите крайни бранители в света.

С отбора той е спечелил две италиански първенства, три титли от купата на Италия и две суперкупи. През сезон 2025/26 нидерландецът изигра 28 мача във всички състезания, отбелязвайки 5 гола и давайки 2 асистенции.