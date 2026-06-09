БОК останал реално без сграда преди 2 години, свършил му договорът

Българският олимпийски комитет реално е без сграда, след като договорът за сегашната с областната администрация на София е изтекъл преди 2 години, разкри генералният секретар Даниел Димов, който реши да разведе журналисти из сградата.

Проблемът е от повече от 20 години и стои още от времето на Иван Славков-Батето.

Един път правителството отпусна друга сграда, която се нуждаеше от основен ремонт, и така и не се стигна до преместване.

След това се говореше и за сградата на бившия Нотариат на булевард “Патриарх Евтимий”. И там нищо не излезе.

В крайна сметка в момента огромна част от архива на олимпийския ни комитет е в мазето и в доста окаяно състояние. Там са открити и картини, които са били дарявани на комитета, като не е много ясно колко ценни са и на кого.

Според Даниел Димов е дошло времето да се преговаря с правителството за сграда, която да отговаря на нуждите на една 100-годишна организация като олимпийския ни комитет.

В момента на работа са само трима човека - Християн Янков, Камелия Игнатова и финансовата директорка. Това малко улеснявало пребиваването.

В момента няма и достатъчно голяма стая, където да се правят заседания на изпълнителното бюро, защото то се състои от 21 човека. Библиотеката трудно побира 10. Заради това в сряда ще се заседава отново в столичен хотел, което стана традиция по времето на Весела Лечева.

Все пак в момента се прави сериозно разчистване на стаите, за да се подобрят условията. Купена е и нова прахосмукачка, защото старата спряла да работи.

