Избраха най-секси селекционера на световното

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Какви ли не класации излязоха покрай световното първенство, но англичаните избиха рибата с последната. А тя е - кой е най-сексапилният треньор на мондиала. А за да се избере победител, е използван специален критерий - ръст, лицева симетрия и възраст.

И големият победител сред всичките 48 наставници е този на Алжир - Владимир Петкович. Според проучването 62-годишният треньор е най-сексапилният на мондиала. Втори в подреждането е класиран селекционерът на Австралия Тони Попович. Топ 3 допълва наставникът на Швеция - Греъм Потър.

Чак на 4-ото място е класиран треньорът на Англия Томас Тухел. Селекционерът на Кот д'Ивоар Емерс Фае е 5-и. А зад него са испанският треньор на Катар Юлен Лопетеги, Юлиан Нагелсман - Германия, Роналд Куман - Нидерландия, и Мурад Якин - Швейцария. Топ 10 се затваря от Томас Кристиансен, който ще води Панама на мондиала.

Изненадващо за мнозина селекционерът на САЩ Маурисио Почетино е класиран чак на 30-о място. Последното място пък е за новозеландския треньор Дарън Бейзли.

