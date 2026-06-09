САЩ спряха всички фенове от Иран и топсъдия от Сомалия

Само два дни преди началото на световното първенство организаторите отмениха всички заявки на фенове от Иран за билети. Така войната продължава на пълни обороти.

“Това се случва, въпреки че много от тях при спазване на всички изисквания планираха пътуванията си. Решението противоречи на духа на международните турнири и принципа на равенство между участниците. Това решение показва, че се намесват неспортни и политически съображения”, се казва в официално съобщение на иранската федерация.

Те призовали официално ФИФА да се придържа към “принципите на неутралност, справедливост и установените правила”.

Проблемите на иранците са от няколко месеца и стартираха с ударите на САЩ и Израел. Дълго време се спекулираше, че тимът няма да играе на световното. След това премести базата си в Тихуана, Мексико. Накрая му бяха издадени визи, според които трябва да напуска територията на САЩ в рамките на 24 часа след всеки мач, а на част от делегацията бяха и отказани такива.

Иранците не останаха длъжни, като пристигнаха на световното със значки, на които бе цифрата 168 - броят на жертвите в девическо училище след бомбардировка от американците.

Администрацията на Доналд Тръмп се подигра здраво с Джани Инфантино, който миналата година гарантира, че всеки, който иска да бъде на световното, му е гарантира достъп. Топреферът на Африка Омар Абдулкарим Артан не бе допуснат да влезе в САЩ, защото е от Сомалия. Тази държава бе наречена “клоаката на света” от Доналд Тръмп, когато наложи един куп забрани за влизане на различни държави. Реферът има дипломатически паспорт и валидна виза, но това не трогнало граничните власти.

Сомалиецът, вместо да се обиди, реши да благодари за доверието и се прибра у дома. Той е пътувал през Истанбул.

На този фон бяха обявени и съдиите за първите 4 мача от първенството. Двубоят на откриването Мексико - Южна Африка е поверен на бразилеца Вилтон Сампайо.

Другият двубой от група А пък бе даден на египтянина Амин Мохамед.

Факундо Тело от Аржентина поема двубоя на съдомакина Канада срещу Босна и Херцеговина в Торонто. Първият европейски рефер на шампионата ще е Дани Макелие от Нидерландия, който поема първия мач на САЩ срещу Парагвай.

