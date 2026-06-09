България иска мачове от европейското след 10 години

6 държави от Балканите, сред които и България, готвят обща кандидатура за домакинство на европейското първенство през 2036 г.

Това твърди босненското издание Sportsport. Според информациите България, Сърбия, Хърватия, Гърция, Северна Македония и Албания ще се включат в надпреварата за организиране на футболния форум на Стария континент. Този район е един от малкото в Европа, които не са получавали никога домакинство на такъв турнир.

Подобна идея отдавна се обсъжда, но никога досега не се е реализирала.

Факт е, че след 10 г. у нас ще има нови стадиони, които да отговарят на изискванията на УЕФА. Съвсем скоро ще бъде открит реконструираният стадион на ЦСКА. “Левски” пък обяви, че до 3 г. ще има нов дом - супермодерен и отговарящ на всички изисквания. Стадионите в Пловдив - на “Локо” и “Ботев”, също ще имат нужната категория за приемане на мач, поне от групова фаза на турнир от ранга на европейско първенство.

Следващият континентален форум след 2 г. ще се проведе в Англия, Шотландия, Ирландия и Уелс. През 2032 г. пък състезанието е в Турция и Италия. Избирането на домакин за първенството след 10 г. трябва да се случи до 2 г.

