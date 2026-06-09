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https://www.24chasa.bg/sport/article/23010155 www.24chasa.bg

"Дунав" взе колумбиец от Северна Македония

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Завърналият се в Първа лига „Дунав" се подсили в дефанзивен план с привличането на централния защитник Хосе Кабаркас.

24-годишният колумбийски  бранител пристига в Русе след престой в елита на Северна Македония с екипа на "Македония" (Гьорче Петров).

През изминалата кампания той бе сред основните фигури в състава, като записа 30 официални мача и отбеляза 4 попадения, пристигайки у нас с репутацията на един от най-добрите защитници в местната дивизия.

Преди престоя си в Европа Кабаркас е трупал професионален опит в родната Колумбия, където е носил екипите на отборите на "Киндио" и "Си Би Джей" Кали.

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