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Нашият първенец с Благо Георгиев ще играе за местата от 9-и до 16-о в Шампионската лига по плажен футбол

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Благой Георгиев Снимка: instagram.com/blagogeorgiev_official/

Българският първенец по плажен футбол СА МВР София завърши с победа участието си в груповата фаза на Шампионската лига (Euro Winners Cup 2026) в Назаре (Португалия).

Столичани спечелиха последния си трети мач в група F срещу "Алтена" (Нидерландия) със 7:5. С хеттрик за българите се отличи уругвайското попълнение Хуан Мануел, а по веднъж се разписаха Антон Топков, играещият треньор Филип Филипов, японецът Таказуке Гото и Владимир Велидолски.

Така момчетата на Филипов, в чийто състав личи и името на бившия национал Благо Георгиев, останаха на трето място в групата с актив от 3 точки, след като допуснаха поражения в първите си две срещи - с 3:8 от френския "Севен" и с 4:9 от изпълнения с бразилци кипърски тим "Пафос".

Така СА МВР не успя да се класира за осминафиналите, като ще играе за разпределението на местата след 16-ото.

Благой Георгиев Снимка: instagram.com/blagogeorgiev_official/

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