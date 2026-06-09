Нашият първенец с Благо Георгиев ще играе за местата от 9-и до 16-о в Шампионската лига по плажен футбол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският първенец по плажен футбол СА МВР София завърши с победа участието си в груповата фаза на Шампионската лига (Euro Winners Cup 2026) в Назаре (Португалия).

Столичани спечелиха последния си трети мач в група F срещу "Алтена" (Нидерландия) със 7:5. С хеттрик за българите се отличи уругвайското попълнение Хуан Мануел, а по веднъж се разписаха Антон Топков, играещият треньор Филип Филипов, японецът Таказуке Гото и Владимир Велидолски.

Така момчетата на Филипов, в чийто състав личи и името на бившия национал Благо Георгиев, останаха на трето място в групата с актив от 3 точки, след като допуснаха поражения в първите си две срещи - с 3:8 от френския "Севен" и с 4:9 от изпълнения с бразилци кипърски тим "Пафос".

Така СА МВР не успя да се класира за осминафиналите, като ще играе за разпределението на местата след 16-ото.