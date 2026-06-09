Съмнителен медикамент помага на Серена Уилямс да играе

Легендата Серена Уилямс се завръща в тениса на 44 г. Американката и Виктория Мбоко (Кан) играят срещу Никол Меличар Мартинес (САЩ) и Ерин Рутлиф (НЗ) при двойките на турнира на трева в Куинс (Лондон).

Мнозина обаче си задават въпроса как на тази възраст бившата №1 в света и носителка на 23 индивидуални титли от “Големият шлем” е в състояние да се състезава. Една от версиите е на френския вестник “Екип”.

От доста време по-малката от сестрите Уилямс е лице на препарати за бързо отслабване. Общото между тях е, че съдържат семаглутид. Това е рецепторен агонист, който имитира чревен хормон, регулира кръвната захар, забавя изпразването на стомаха и потиска апетита, като изпраща сигнали до мозъка. Използва се за лечение на диабет тип 2.

“С такъв медикамент бързо си променяш хранителните навици, защото апетитът рязко намалява”, коментира Валентен Лакроа, нутриционист, специализиран в областта на спорта.

В САЩ медикаментите на базата на семаглутид се продават като топъл хляб и бързо развиващият се бизнес откри своя посланик - Серена Уилямс. Но според специалистите употребата от хора, които не ги използват единствено за лечение, може да има и странични ефекти. Такъв е случаят и със спортистите. Когато се състезаваш на най-високо равнище, трябва да внимаваш да не нарушиш баланса между бързото отслабване и приема на задължителните храни, които осигуряват оптималната функция на тялото. Има опасност да бъдат нанесени вреди - особено ако такива лекарства се вземат в подготвителен период. Загубата на апетит може да доведе до увреждане на мускули и рязко намаляване на телесната маса. А това би довело и до спад в резултатите на спортистите.

За тази година медикаментите със съдържание на семаглутид и тирзепатид (двоен рецепторен агонист) са в списъка за наблюдение на Световната антидопингова агенция . Това означава, че всички странични ефекти от препаратите са проверяват много внимателно дали не покриват два от трите критерия (опасни за здравето, подобряване на представянето и несъвместимост с духа на спорта), за да бъдат забранени.

Заради дългото си отсъствие от кортовете Серена Уилямс трябваше да възстанови контактите си с органа за интегритет в тениса и да бъде на разположение за допинг контрол. Задължителният за американката 6-месечен период приключи през февруари.