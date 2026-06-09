Волейболната федерация обяви закачливо събирането на Алекс и Мони Николови в "Лубе"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Федерацията по волейбол анонсира закачливо събирането на братята Алекс и Симеон Николов в италианския "Лубе". Мони пристига в него от руския "Локомотив" (Новосибирск), където игра под ръководството на Пламен Константинов

"Сигурни сме, че всички вече знаете – от следващия сезон Алекс и Мони ще бъдат съотборници в "Лубе"! Да го съобщим и ние!

Преди това обаче предстои едно специално лято. 🇧🇬

Лято на България. Лято, изпълнено с предизвикателства, големи мачове и битки под трибагреника!

Всичко започва още утре с първия мач на 🇧🇬България във VNL срещу 🇧🇪Белгия и ще продължи чак до CEV EuroVolley 2026 в София, а защо не после и още малко в Италия! Подкрепяйте отбора!", написаха от федерацията.