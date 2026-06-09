ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Волейболната федерация обяви закачливо събирането ...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23011192 www.24chasa.bg

Волейболната федерация обяви закачливо събирането на Алекс и Мони Николови в "Лубе"

1500

Федерацията по волейбол анонсира закачливо събирането на братята Алекс и Симеон Николов в италианския "Лубе". Мони пристига в него от руския "Локомотив" (Новосибирск), където игра под ръководството на Пламен Константинов 

"Сигурни сме, че всички вече знаете – от следващия сезон Алекс и Мони ще бъдат съотборници в "Лубе"! Да го съобщим и ние!

Преди това обаче предстои едно специално лято. 🇧🇬
Лято на България. Лято, изпълнено с предизвикателства, големи мачове и битки под трибагреника!

Всичко започва още утре с първия мач на 🇧🇬България във VNL срещу 🇧🇪Белгия и ще продължи чак до CEV EuroVolley 2026 в София, а защо не после и още малко в Италия! Подкрепяйте отбора!", написаха от федерацията.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте аварийния път от Смолян за Пампорово (Видео, снимки)