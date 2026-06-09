Серена Уилямс: Аз се забавлявах, какво мислят другите, няма голямо значение

Излязох на корта с единствената цел да се забавлявам. Бях доста нервна, но се опитвах да не мисля за това и за стреса, че пак ще играя. Но след започването на мача това изчезна.

Така Серена Уилямс коментира завръщането си в тениса. 44-годишната американка спечели мача си на двойки в Куинс.

Бившата №1 разкри, че нейните деца изобщо не са се интересували от мача, а са я питали къде наблизо има магазин за играчки и какво ще вечерят.

"Връщането ми е нещо нормално. Това е моето виждане за нещата и за мен няма голямо значение какво мислят другите. Ние, професионалните спортисти, имаме способността да се коцентрираме върху конкретната ситуация и да не обръщаме внимание на случващото се около нас. Аз знаех защо излизам на корта и това само ми помогна", каза още Уилямс.