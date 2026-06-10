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В Бразилия фенове чакат българските национали пред...

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В Бразилия фенове чакат българските национали пред хотел за снимки и автографи

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Снимка: БФВ

Сребърните медали от световното първенство миналия септември във Филипините направиха българските волейболни национали популярни. Това се потвърди и в едноименната столица на Бразилия, където днес от 19 ч момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще изиграят първия си официален мач от финала на мондиала, изгубен от Италия.

Той е срещу Белгия от първата седмица в Лигата на нациите. В нея нашите срещат още Иран, Аржентина и Сърбия в зала „Нилсон Нелсон".

Пред хотела на националите постоянно се навъртат фенове, които чакат за снимки и автографи с тях.

Иначе при пристигането в Бразилия от Аржентина, където волейболистите ни биха 3:1 домакините в контрола, държавният ни тим бе посрещнат от посланик Елеонора Димитрова. Всички в отбора са здрави.

Снимка: БФВ

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