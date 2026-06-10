Волейболните национали до 22 г. с 2 контроли в Полша

Националният отбор на България за мъже под 22 години ще изиграе две контроли като гост на Полша.

Първата е в сряда, но тя е със статут на тренировка. При нея няма да има съдии и публика.

На следващия ден българите ще се изправят срещу „дружина полска" вече в официален приятелски мач, на който ще бъдат допускани фенове. И двете срещи са от 17,30 часа българско време. Нашият отбор, воден от Даниел Пеев, се готви за Европейско първенство в Португалия (29 юни - 4 юли). Двубоите с Полша са основна част от подготовката.

Отборът на България в Полша:

Посрещачи

Николай Иванов

Огнян Христов

Марк Михайлов

Константин Манолев

Никола Константинов

Център

Костадин Козелов

Томислав Русев

Димитър Пейчинов

Александър Николов

Разпределители

Виктор Жеков

Иван Узунов

Диагонали

Кристиан Титрийски

Ерик Георгиев

Мартин Вълев

Либеро

Жан Петров

Ясен Петров