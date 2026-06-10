Швейцарците заобиколени от 4 вида гърмящи змии на световното

Швейцарците са изправени пред доста сложен проблем по време на световното. Тимът пристигна в Сан Диего, но се оказа, че тренировъчната база е в зона, пълна с гърмящи змии. Тя се намира в непосредствена близост до терените, където се готви отборът.

От швейцарската федерация веднага се пошегуваха, като пуснаха в инстаграм схема на тренировъчните игрища и съседната зона на влечугите.

Точно до базата на швейцарците живеят 4 вида гърмящи змии, които са застрашен вид. Най-отровната е Crotalus helleri. Едно ухапване е смъртоносно за човека.

Швейцарците обаче не са единственият отбор, който е застрашен от змии. Норвегия е базирана в Грийнзборо, Северна Каролина. Там пък живее също отровната медноглава змия.

“Тези змии може да бъдат открити в източните и югоизточните региони на САЩ и са много често срещани в Грийнзборо. Не ги провокирайте, не се опитвайте да ги вдигнете или да ги безпокоите. Всяко действие е опасно, освен ако не ги оставите на спокойствие и бързо да се оттеглите”, пише в официалния сайт на града.

“Въобще не съм щастлив да чуя това”, заяви халфът на Норвегия Кристиан Торствет.

Норвежците си намериха съперник, след като Шотландия им отказа мача, и направиха контрола с четвъртите в света Мароко.

Наставникът на Шотландия Стив Кларк реши, че не му се рискува със здравето на играчите, след като двама получиха контузии на тренировка през миналата седмица и в контролата с Боливия в събота.

Капитанът на “Арсенал” Мартин Йодегор донесе равенството срещу мароканците. Мачът се игра на Sports Illustrated Stadium в Ню Йорк.

Африканците поведоха с гол на Брахим Диас от “Реал” (Мадрид) още в началото на мача. Йодегор изравни в 75-ата минута, след като получи идеално центриране от Оскар Боб от “Фулъм”.

Наставникът на Мароко обаче получи доста лоши новини преди началото на световното. С контузии напуснаха защитникът Нусаир Мазрауи от “Манчестър Юнайтед” и крилото Абде Езалзули от “Бетис”. И двамата поискаха смени заради контузии.

Положението с Езалзули е доста по-тежко. Първоначалният преглед е показал, че той има травма във връзката на дясното коляно и ще са му нужни поне 2-3 седмици, за да се възстанови. Това означава, че ще пропусне всички мачове от груповата фаза.

Езалзули ще премине допълнителни прегледи в понеделник, за да се разбере колко сериозна е контузията. Не е изключено той да бъде заменен с някого от разширения състав от 55 играчи, който бе пратен във ФИФА преди световното. При контузия отборите имат право да правят промяна 24 часа преди първия си двубой, стига футболистът да е точно от разширения състав. Треньорите нямат право да използват футболисти извън него.

Проблемът на Мазрауи е в рамото и не се смята за толкова сериозен според лекарите на отбора. Те смятат, че ще успеят да го възстановят за няколко дни.

Мароко стартира световното срещу Бразилия на 14 юни в 1 часа сутринта. След това играят с Шотландия по същото време на 20 юни.

