ФИФА намери нов начин да дои феновете

В духа на постоянното търсене на нови начини от футбола да се изкарват все повече и повече пари ФИФА предлага нова платена услуга на феновете по време на световното в САЩ, Канада и Мексико.

Те ще могат да пускат на светлинните табла на стадионите съобщения - имена или кратки поздрави. Екстрата Super Shoutout ще струва 79 долара, или близо 68,50 евро.

“Поздрави с обидно, зловредно, дискриминационно, политическо или по друг начин неподходящо съдържание няма да бъдат приемани”, категорични са от ФИФА. Освен това се посочва:

“Поздравите не мoгат да съдържат търговско, рекламно или маркетингово съдържание, лични данни за контакт или препратки към играчи, отбори, длъжностни лица или резултати от мачове. ФИФА си запазва правото да редактира, съкращава или отхвърля всеки поздрав по свое усмотрение”. В сила е и ограничение от 30 знака, като не се разрешава използването на емоджита. Поздравите ще се показват преди мачовете. Услугата ще минава през специален сайт.

