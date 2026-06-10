ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Професор д-р Михаил Боянов: Oт вредните навици в х...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23011842 www.24chasa.bg

Меси загря с гол от дузпа за световното

988
СНИМКА: РОЙТЕРС

Лионел Меси е възстановен от контузията си и е напълно готов за световното първенство, започващо утре. Аржентинецът се появи от пейката при победата на родината си 3:0 над Исландия. Проверката бе последна за актуалния световен първенец преди началото на мондиала в САЩ, Мексико и Канада.

Меси влезе в 70-ата минута и 2 по-късно вкара дузпа, след като Лаутаро Мартинес беше фаулиран в наказателното поле.

Валентин Барко (8) и Тиаго Алмеда (86) вкараха за победителите. минута също отбелязаха за успеха. Аржентина започва на мондиала срещу Алжир на 16 юни в Канзас Сити. В групата са още тимовете на Австрия и Йордания.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте аварийния път от Смолян за Пампорово (Видео, снимки)