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Гръцки гранд сяда на преговори с "Лудогорец" за голмайстора в Лига Европа

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Петър Станич Снимка: "Лудогорец"

Ръководството на гранда "Олимпиакос" започва преговори с "Лудогорец" за привличането на сръбския национал Петър Станич, съобщава местното издание "Протахлити".

24-годишният полузащитник направи силен последен сезон за разградчани, като записа 16 гола и 13 асистенции в 55 мача. Той завърши като най-добър реализатор в турнира Лига Европа със 7 попадения.

Интерес към Станич проявяват доста чуждестранни клубове, сред които нидерландския АЗ (Алкмаар), испанските "Бетис" и "Севиля", като сърбинът е следен и от скаути на италианския "Милан".

Според информации от "Лудогорец" вече са отхвърлили оферта на стойност 7 милиона евро за играча, когото оценяват на 10 милиона евро.

Петър Станич Снимка: "Лудогорец"

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