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PIXELS сервира „пенливи моменти“ на тенис мача на годината advertorial icon

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Вината PIXELS от New Bloom Winery се включват като партньор в тенис гала мача между Григор Димитров и Стефанос Циципас, организиран от Postbank на 12 юни. Марката ще даде възможност на почитателите на тениса да бъдат част от атмосферата още преди първия сервис на едно от най-очакваните спортни събития на годината. На място в залата, гостите ще имат възможност да посетят специално обособения PIXELS бар и да опитат PIXELS Глера Брут – пенливо вино, което се прави от италианския сорт Глера, използван за Просеко в Италия. 

„Тенисът е спорт на енергията, динамиката и силните моменти – а именно те стоят и в основата на философията на нашата марка. PIXELS е бранд, който вярва, че големите емоции се създават от малките моменти. За нас е удоволствие да бъдем част от събитие, което събира хората около подобни емоции“, коментира“, коментират от изба New Bloom. 

Марката е носител на множество отличия от престижни конкурси. Последната от тях е златен медал от Concours Mondial de Bruxelles 2026 за розето PIXELS, реколта 2025. Пенливото вино PIXELS Глера намери място преди няколко години в класация на американския вестник Washington Post за най-освежаващи летни напитки.  PIXELS включва изцяло едносортови вина, произведени от собствените лозя на New Bloom Winery край Пловдив. Марката е вдъхновена от модерния, градски човек и представя иновацията – и във виното, и в начина на затваряне и бутилиране, където са внедрени най-модерните трендове.  



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