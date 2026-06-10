Това лято inbet пренася духа на Световното първенство отвъд футболните стадиони. По време на целия шампионат две кампании ще се развиват паралелно: онлайн инициативата „Всички играят, накрая Лидерът раздава“ и „Лидерът черпи и на Световно“ в наземната мрежа от пунктове на българския оператор.

Подобно на всеки голям отбор, онлайн кампанията разчита на своята стартова единайсеторка. Сред 11-те тематични подкампании, всяка със собствена роля в „отбора“, са включени от специално разработено спортно съдържание и актуални акценти около ключовите мачове, до персонализирани предложения, съобразени с интересите на клиентите. Включени са още динамични пазари, които се адаптират спрямо хода на срещите, както и жребии, свързани с Мондиал 2026.

Всяка от тези активности е част от един общ, внимателно структуриран механизъм – самостоятелни елементи, които работят в пълен синхрон, но изпълняват различни функции. Вместо да действат изолирано, те се надграждат взаимно и насочват потребителя през различни нива на ангажираност. По този начин инициативата се оформя като последователна и добре организирана комуникационна рамка около най-голямото футболно събитие в света. inbet ще следва стъпките на турнира и ще поддържа непрекъсната връзка с неговата динамика от първия до последния съдийски сигнал.

Докато онлайн кампанията развива своите активности, физическата мрежа добавя още една посока около Световното първенство. В пунктовете на ЛИДЕРА потребителите могат да открият специални оферти, официална Мондиал програма и допълнителни изненади за всички почитатели на играта.

Преплитането на дигитални активации и физическо присъствие превръща проекта на inbet в концептуална екосистема. Независимо дали феновете избират удобството на онлайн средата, или търсят автентичната атмосфера в пунктовете, те стават част от глобалното спортно събитие. Този дуалистичен модел демонстрира мащаба на бранда да ангажира и обединява по време на най-големия футболен форум.