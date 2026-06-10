"Ювентус" се разбра с вратаря на Аржентина

Вратарят на "Астън Вила" Емилиано Мартинес ще се присъедини към "Ювентус", според журналиста Джанлука Ди Марцио. Страните вече са се споразумели за тригодишен договор. Отбелязва се също, че 33-годишният аржентинец е приел намаление на заплатата.

Мартинес е с "Астън Вила" от 2020 г. През сезон 2025/26 той е изиграл 44 мача във всички състезания, допуснал е 49 гола и е запазил 14 "сухи мрежи". Договорът му с английския клуб е до лятото на 2029 г.

Порталът Transfermarkt оценява стойността на вратаря на 12 милиона евро.