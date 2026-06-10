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Рекорд: Цените на билетите за финала на световното от 4000 до 8600 долара

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Президентът на ФИФА Джани Инфантино на парти по случай световното в Лос Анджелис. Снимка: Ройтерс

Цените на билетите за финала на световното първенство по футбол ще достигнат рекордни за спорта нива - от 4000 до 8600 долара. Шокиращите суми бяха оповестени от авторитетното финансово издание Financial Times. Новият шампион ще бъде определен на 19 юли на "Ню Йорк Ню Джърси Стейдиъм".

Огромният скок в стойността на пропуските се дължи на въведената от ФИФА система за динамично ценообразуване, при която засиленият интерес автоматично вдига тарифите, изстрелвайки премиум местата и тези на пазара за препродажба до петцифрени суми.

В САЩ и Канада световната централа премахна ограниченията за препродажба. В момента в официалната платформа на ФИФА места за финала се предлагат на цени между 9000 и над 30 000 долара.

На световното в САЩ през 1994 година билетите за финала тогава варираха между 25 и 475 долара.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино на парти по случай световното в Лос Анджелис. Снимка: Ройтерс
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