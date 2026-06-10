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САЩ отказали достъп на сомалийския рефер поради предполагаеми връзки с терористи

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Реферът Омар Абдулкадир Артан бе посрещнат на летището в Могадишу като национален герой. Снимка: Ройтерс

На сомалийския рефер Омар Абдулкадир Артан му беше отказано влизане в САЩ, което доведе до отстраняването му от съдийския екип на световното първенство. Според Mundo Deportivo решението на властите е резултат от предполагаеми връзки с терористични организации.

Инцидентът стана на 6 юни след пристигането на съдията в Маями, където служители на митническата и гранична защита, по време на допълнително разследване, са разкрили информация за връзката на Артан с лица, заподозрени в участие в терористични групи, което е довело до депортирането му.

Очакваше се Артан, обявен за Африкански съдия на годината за 2025 г. от Конфедерацията на африканския футбол (CAF), да стане първият сомалиец, който ще съдийства мач от световно първенство.

Директорът на работната група за Мондиала в Белия дом Андрю Джулиани потвърди, че има "убедителна причина" за забраната за пътуване, позовавайки се на данни от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

Въпреки факта, че сомалийският съдия е имал валидна американска виза, местните власти са предприели строги мерки срещу гражданин на държава, която е в списъка на държавите, подлежащи на имиграционни ограничения от администрацията на Доналд Тръмп по съображения за национална сигурност.

Реферът Омар Абдулкадир Артан бе посрещнат на летището в Могадишу като национален герой. Снимка: Ройтерс
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