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https://www.24chasa.bg/sport/article/23014867 www.24chasa.bg

Английските фенове са шокирани от цените на храната и бирата по стадионите

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Английски фен. Снимка: Ройтерс

Феновете на Англия, пристигнали за мача срещу Хърватия на 17 юни, се сблъскаха с шокиращи цени на стадион AT&T в Арлингтън.

Според The ​​Sun, халба вносна бира, като Stella Artois, струва до 16,95 долара (14,62 евро), докато местна бира като Budweiser или Michelob Ultra ще струва на феновете 15,95 долара (13,77 евро).

Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че американската халба е само 473 мл, с 17% по-малко от стандартната британска мярка от 591 мл.

Гневът на феновете се подхранва от факта, че крайната цена на напитка може да надхвърли 15 паунда (17,38 евро), когато се включи задължителният бакшиш от 20% за тези на премиум места. Високите цени се отнасят и за храната: хотдог струва 6,66 паунда (7,72 евро), а бургер - 12,62 паунда (14,62 евро). Дори стандартна бутилка вода от 473 мл ще струва на зрителите 6,14 паунда (7,12 евро), което според феновете, присъстващи на турнира, е три пъти по-висока от средната цена на подобни артикули в английските пъбове.

В социалните мрежи феновете вече нарекоха тази ценова политика „изнудване".

ФИФА, от своя страна, официално заяви, че няма роля при определянето на цените на храните и напитките.

Английски фен. Снимка: Ройтерс
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