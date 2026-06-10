Стилиян Петров: Когато се бориш за живот, няма удар, който може да те повали

След като благотворителния "Мач на Надеждата" напълни стадион "Лазур" в Бургас, Стилиян Петров (организатор на проявата със своята фондация) публикува видео в социалните мрежи, придружено с поздравителен текст.

Легендарният капитан на националния отбор изрази огромната си благодарност към всички, подкрепили каузата.

"Благотворителният "Мач на Надеждата" на 06.06.2026 г. на стадион "Лазур" показа най-хубавото лице на България. Видях трибуни, пълни с усмивки. Видях майки и бащи с деца, които пееха заедно. Видях непознати, които се превърнаха в един отбор. В този момент разбрах - всеки месец подготовка, всяка безсънна нощ, всеки детайл си струваше. Няколко дни след събитието искам да кажа едно голямо Благодаря!", заяви Петров.

"Благодаря на моя екип! На хората, които живееха с тази кауза 24 часа в денонощието. Които решаваха проблеми в 3 часа сутринта, за да бъде спокойно на всички вас по време на мача. Да, опитаха се да ни спънат до последно. Проверки. Напрежение. Съмнения. Но когато се бориш за живот, няма удар, който може да те повали. "Надеждата" е щит. И онзи ден той издържа. Вие не просто организирахте мач - вие пазихте мечтата жива, когато беше най-трудно. Това е професионализъм и сърце. На партньорите и спонсорите - Благодаря ви, че повярвахте първи! Преди билетите, преди светлините, преди пълните трибуни. Вие дадохте не просто ресурс, вие дадохте доверие. На всички доброволци - Вие бяхте усмивката на входа и топлата дума "Добре дошли!". Направихте така, че всеки гост да се почувства важен. На Община Бургас и на всеки, който отвори врата - Благодаря, че избрахте да помогнете, вместо да стоите отстрани!", добави той.

"И най-голямото благодаря - на вас, хората! На всеки, който си купи билет. Вие не бяхте там само за да гледате футбол! Вие дойдохте, за да изпратите послание. Благодаря и на всеки пред малкия екран! На 06.06.2026 г. заедно доказахме нещо много просто: когато каузата е чиста и хората са единни, всичко е възможно. От името на всеки болен човек, който получи надежда - Благодаря ви! От цялото си сърце!", завърши Стилиян Петров.

Приходите отиват за онкоболни, сред които легендите Петър Хубчев и Любослав Пенев.