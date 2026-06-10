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https://www.24chasa.bg/sport/article/23015323 www.24chasa.bg

"Локо" (Сф) представя утре Любо Пенев

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Любослав Пенев СНИМКА: СТАРТФОТО

"Локо" (Сф) ще представи утре новия си треньор. Миналата седмица финансовият благодетел на клуба Веселин Стоянов обяви, че това ще бъде Любослав Пенев.

"Ръководството на „Локомотив" кани всички представители на медиите утре (11.06) на пресконференция, на която собственикът на клуба Веселин Стоянов ще представи новия старши треньор на представителния отбор.

Брифингът ще се състои в зала „Родина" на стадион „Васил Левски" и ще започне в 13:00 часа", написаха от "Надежда".

Миналата есен бе установено, че Пенев страда онкологично заболяване. Лечението му даде резултат и легендарният нападател е готов отново за работа.

Любослав Пенев СНИМКА: СТАРТФОТО

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