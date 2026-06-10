БОК на минус 360 000 евро

360 000 евро са дълговете на БОК, като една от банковите сметки на комитета е била на минус 400 евро, стана ясно след заседанието на изпълнителното бюро под ръководството на Весела Лечева.

Президентът на джудото Румен Стоилов, който е първи вицепрезидент на БОК, е дарил парите, за да бъдат платени сметките за ток.

Очаква се в близките дни да бъде възстановено и финансирането от страна на МОК, което бе спряно заради споровете след общото събрание на 19 март миналата година.

Олимпийските фестивали вече спират да бъдат правени на едно място, а ще обикалят малките градове на България. Така международният олимпийски ден тази година ще бъде в Троян.

БОК се разширява с още една дирекция, която ще се занимава единствено с проекти по линия на ЕС и МОК, като тази дейност била занемарена през последните години.

Според Лечева сградата на бившия нотариат не е подходяща за олимпийски комитет и ще продължава да се търси нещо подходящо за статута на организацията.