Решават до месец спора за избора на Асен Златев в щангите

Делото срещу избора на Асен Златев за президент на федерацията по щанги ще бъде решено до 30 дни, реши СГС. Адвокатът на жалбоподателя Пламен Братойчев информирал съда, че няма да присъства на заседанието днес. Така съдията е взел решение да подаде делото за решаване.

Асен Златев спечели извънредното общо събрание на федерацията срещу Стефан Ботев, но последваха няколко жалби. След това те бяха изтеглени, като остана само тази на клуб "Христо Бъчваров" от Сливен на Пламен Братойчев.

Решението на СГС може да се обжалва само пред апелативния съд в София.