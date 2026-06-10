Веласкес: Не обръщам внимание на слуховете за "Сампдория", в "Левски" съм щастлив

Треньорът на шампиона „Левски" Хулио Веласкес сподели, че е много щастлив в клуба и отхвърли всички спекулации, че може да поеме италианския „Сампдория". Той говори преди старта на лятната подготовка на „сините" днес от 18,00 часа.

„Добър ден на всички. Удоволствие е да ви видя отново тук. Имах възможност да почина със семейството си. Много важно за мен е да отделя време за тях и разбира се, бях в постоянна връзка с хората в клуба. Всичко що се отнася до организацията на предстоящия сезон го движихме. Със супер презаредени батерии съм за следващия сезон", започна Веласкес.

„На първата тренировка няма да бъдат националите. Има и някои футболисти, които завършиха последния сезон с проблеми и трябва да преценим тяхното състояние. Мустафа Сангаре все още няма възможност да тренира наравно с останалите. Стипе Вуликич също. Всички други би трябвало да се включат на пълни обороти", продължи испанският специалист.

Той коментира и новите попълнения дотук.

„Това, което трябва да донесат Кусо и Рейналдо, е глад и да дават най-доброто от себе си постоянно, за да може и отборът да израства. Разбира се, оттук-насетне трябва да се адаптират към начина, по който ние играем и се надяваме от първия ден, в който са в „Левски" нещата да им се получават добре", коментира Веласкес.

„За мен целите са ясни, а и вие вече ме познавате от доста време. Всеки ден трябва да тренираме по най-добрия възможен начин и всеки мач да се борим за победа. Това са моите цели и тези на отбора. В краткосрочен и дългосрочен план няма да говоря за цели и класиране, защото всичко е следствие на изброеното от мен. Относно трансферите както знаете това е доста продължителен процес. Ако приемем, че разполагаш с 12 месеца, в 6 си на футболния пазар. Края на май, юни, юли, август, после декември, януари, горе-долу половин година си на трансферния пазар. Трябва да се адаптираме, защото всичко е много динамично по отношение на входящи и изходящи трансфери. Трябва да имаш подходящ отговор както при идване, така и при тръгване на играч. Има много добра комуникация между всички в клуба. Всички, които се занимаваме с тези процеси е ясно, че правим най-доброто за „Левски", каза още испанецът.

„Правилото за играч до 23 години е ново изискване. Като такова ние трябва да го приемем и да процедираме по подходящ начин. Логично е, трябва да се съобразим с тази нормативна уредба и да я изпълним. Във връзка с това, което разполагаме, българските футболисти до 23 години, които са при нас, ще разчитаме на този, който смятаме за подходящ в конкретния мач", коментира Веласкес.

„От доста време ме познавате. От този тип въпроси за оферти остават вътрешноклубни. Други са хората, които са натоварени със задачата да обявяват, когато има нещо пред вас. Винаги по най-нормален начин се отнасям към такива новини, че напускам и отивам в „Сампдория". По никакъв начин не обръщам внимание на такива слухове. В крайна сметка, всичко това е част от средата, в която се намираме. Това, което на мен ми е ясно, че се намирам на мястото, където съм щастлив, доволен и искам да бъда. Фокусът ми е върху сезона, който предстои. Нямам претенции за жребия в ШЛ, а каквото и да искам няма значение", продължи испанецът.

„Опциите, които имахме за подготовка считаме, че Правец е най-функционалният вариант. Тук говорим за нещо, което познавам. Една от причините е, че познаваме от минали подготовки мястото, на което ще се подготвяме, както и хотела и всичко. Решихме, че условията, където се предлагат, са много добри. В невероятна природна среда се намира хотела, той също е перфектен. Разполагаме с поне два терена, на които да работим, надявам се са в добро състояние. Нещо, което затруднява клуба е да се намерят съперници за контролни срещи. Но и това е решено – намерихме съперници на база на нашата нужда. Останах с много добро усещане след престоя там миналата година. Това е най-добрият вариант", разясни за подготовката Веласкес.

Той също така потвърди завръщането на преотстъпения миналия сезон във втородивизионния "Етър" нападател Стивън Стоянчов на стадион „Георги Аспарухов".