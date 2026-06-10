В Италия: Австриец поема "Милан"

Италианският вестник „Гадзета дело спорт" съобщава, че Оливер Глазнер ще стане нов старши треньор на „Милан". Австриецът е постигнал споразумение за договор до 2028 г. с опция за още един сезон. Той ще наследи Масимилиано Алегри, който бе освободен, след като „росонерите" изпуснаха класиране за Шампионската лига в последния кръг на серия "А".

Глазнер, който през януари обяви, че напуска „Кристъл Палас" през лятото, има сериозни успехи зад гърба си.

Той спечели Лига Европа с „Айнтрахт" (Франкфурт) (2022 г.), а след това изведе "Палас" до триумф в купата и суперкупата на Англия и Лигата на конференциите.