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https://www.24chasa.bg/sport/article/23016018 www.24chasa.bg

В Италия: Австриец поема "Милан"

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Оливер Глазнер Снимка: Ройтерс

Италианският вестник „Гадзета дело спорт" съобщава, че Оливер Глазнер ще стане нов старши треньор на „Милан". Австриецът е постигнал споразумение за договор до 2028 г. с опция за още един сезон. Той ще наследи Масимилиано Алегри, който бе освободен, след като „росонерите" изпуснаха класиране за Шампионската лига в последния кръг на серия "А".

Глазнер, който през януари обяви, че напуска „Кристъл Палас" през лятото, има сериозни успехи зад гърба си.

Той спечели Лига Европа с „Айнтрахт" (Франкфурт) (2022 г.), а след това изведе "Палас" до триумф в купата и суперкупата на Англия и Лигата на конференциите.

Оливер Глазнер Снимка: Ройтерс

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