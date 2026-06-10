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Първото вечно дерби ще е между 9 и 16 септември

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Снимка: Румяна Тонева

Българският футболен съюз публикува официалния календар на Първа лига за сезон 2026/2027 с датите, в които ще се играят двубоите от първенството и различните турнири.

Мачът за суперкупата на България ще се играе в периода 9 - 16 септември 2026 година, като точната дата ще бъде определена допълнително съвместно между БФС, БПФЛ и участниците във финала - шампиона "Левски" и носителя на купата на България ЦСКА и ще зависи от европейското им участие.

Първото вечно дерби от първенството ще е през октомври.

Календарът на Втора лига ще бъде публикуван след окончателното потвърждаване на състава на участниците в първенството за сезон 2026/2027.

Снимка: Румяна Тонева

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