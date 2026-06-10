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Ратко Достанич с цел да вкара "Славия" в Европа

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Новите в "Славия" Снимка: Startphoto.bg

"Славия" представи петима нови футболисти преди първата си съвместна тренировка през лятната пауза. Това са Димитър Буров и Умаро Балде, които играха в Монтана, бившите футболисти на ЦСКА Йоан Борносузов и Илиан Антонов, както и Владимир Милетич.

23-годишният сръбски дефанзивен халф, който е юноша на "Цървена звезда", до момента носи екипа на "Напредак" (Крушевац). Бившият сръбски младежки национал Милетич е последният до момента нов играч, след като привличането на Буров, Балде, Борносузов и Антонов беше обявено предварително.

От днес до 21 юни „белите" ще тренират на базата си в София. От 22 юни до 5 юли отборът ще бъде на подготвителен лагер в Банско, където ще бъдат изиграни 4 приятелски срещи. Съперниците в тях ще бъдат обявени на по-късен етап.

"Целта пред отбора, воден от Ратко Достанич, през новия сезон е класиране в топ 6 и участие в европейските клубни турнири", обявиха от "Овча купел".

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