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Национал подписва за 4+1 г. със сръбски гранд

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Кристиян Балов Снимка: Startphoto.bg

Националът Кристиян Балов ще подпише договор за 4+1 години със сръбския гранд "Цървена звезда". Досегашното крило на "Славия" ще парафира с шампиона на западната ни съседка в четвъртък.

19-годишният Балов е вторият футболист на „белите", който преминава във водещ клуб на Балканския полуостров. През зимата Мартин Георгиев беше продаден в АЕК (Атина) и преди няколко седмици стана шампион на Гърция.

Юношата на клуба Балов има 56 мача, 6 гола и 7 асистенции във всички турнири с екипа на "Славия".

"Всички в клуба благодарят на Балов за професионализма, отдадеността и себераздаването при работата и тренировките и му пожелават успех в новото предизвикателство", написаха от "Овча купел".

Кристиян Балов

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