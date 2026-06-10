ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова: Продължаваме да работим заедно със странит...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23016986 www.24chasa.bg

България пак без съдии от най-висока категория в УЕФА

724
Георги Кабаков Снимка: Startphoto.bg

Шестимата ръководещи български съдии, които имат международен статут, запазват местата и категориите си в ранглистата на УЕФА и така ще започнат новия сезон 2026/27 в клубните турнири, съобщи централата.

За поредна година се очертава България да няма съдия в европейската категория „Елит". Пловдивчаните Георги Кабаков и Радослав Гидженов остават в „Категория 1", като Гидженов влезе там през януари.

В Категория 2 продължават Волен Чинков, Георги Гинчев, Васил Минев и Мартин Великов. Всички български съдии могат да променят статута си в листата на УЕФА след края на календарната година, когато всяка една национална федерация подава нови заявки или потвърждава актуалните.

Георги Кабаков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Кога отокът не е алергия, а спешен случай (Видео)