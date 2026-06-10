Изтекоха лични данни на Меси

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Аржентина вписа и номерата на паспортите в тимовия лист

Невероятен гаф се случи на контролата Аржентина - Исландия. Заради гаф на организаторите на мача изтекоха лични данни на всеки един от световните шампиони, включително и на Лионел Меси.

По принцип преди международен мач се вписват номера на паспорти, рождени дати и други лични данни в тимовия лист. Той обаче е за ползване единствено и само за дежурния делегат на мача. Изненадващо обаче всичко било публикувано за аржентинците. Исландците просто не дали данни.

Гафът е на Road to '26, дъщерна компания на турските авиолинии, която организирала мача.

Меси се появи от резервната скамейка и се разписа от дузпа за победата с 3:0. Геният лекуваше травма, получена в последния мач на “Интер Маями” преди световното.

Така той подобри още един рекорд в кариерата си. Меси вече е най-възрастният голмайстор в историята на националния тим на Аржентина на 38 години и 350 дни. Предното постижение от 38 години и 282 дни бе на Анхел Лабруна от “Ривър Плейт” от юли 1957 г.

Голът бе и негов 117-и в кариерата за националния отбор.

Така вече Меси има 911 попадения в 1156 двубоя в кариерата си. 672 са с екипа на “Барселона”, 117 - на “Аржентина”, 89 - на “Интер Маями”, и 32 - на “Пари Сен Жермен”. Освен това има и 414 асистенции.

Големият му съперник Кристиано Роналдо в момента има 973 гола за 1323 мача в кариерата си. (24часа)