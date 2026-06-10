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Диагонал остава в "Нефтохимик" за трети сезон, гласят го за титуляр

Велизар Маджаров

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Стоян Димитров Снимка: Startphoto.bg

22-годищният диагонал Стоян Димитров остава в "Нефтохимик 2010" за трети пореден сезон.

Роденият в Тополовград вицешампион и носител на купата на България с бургазлии е гласен за титуляр през идващата кампания в Супер Волей. Алтернатива на поста ще бъде привлеченият от градския съперник "Дея" Цветелин Цветанов.

Освен 200-сантиметровият Стоян Димитров с "Нефтохимик" ще продължат посрещачът Димитър Василев,  привиканият от Джанлоренцо Бленджини в националния отбор либеро Ясен Петров, както и централните блокировачи Стефан Чавдаров и Мартин Кръстев.

Разпределителят на "Локомотив Авиа" и бивш национал Владимир Станков ще дирижира играта на "Нефтохимик" през сезон 2026/2027.

От бургаския клуб очакват привличането на двама посрещачи от чужбина, с които водят преговори.

Стоян Димитров

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