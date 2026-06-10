Треньорът на ЦСКА: Целта е да сме шампиони

Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори преди старта на лятната подготовка. "Армейците" започват днес на клубната си база в Панчарево, а на 16 юни заминават за лагер в Австрия. Там са предвидени три контроли, които стартират със спаринг срещу "Динамо" (Киев).

"Имахме достатъчно време за почивка, в която вършихме много работа и ще ни бъде от помощ за това, което предстои.

В момента ситуацията е малко по-различна от зимата. Имаме добър отбор и футболисти, показаха добри игри. Знаем какво искаме да вземем, но не бързаме. Знаем точните позиции. Искам да успокоя всички. Работим по селекцията и ще направим всичко възможно да зарадваме феновете с добри попълнения.

Ще разберете, когато се случи. Работим постоянно - гледаме, комуникираме и искаме най-доброто за нашия отбор", започна Христо Янев.

Треньорът коментира темата за бившите футболисти на „червените" – Ивайло Чочев и Кирил Десподов, които са свързани със завръщане: „Десподов и Чочев? Това са имена, с които се спекулира в момента. Много добри футболисти, но не искам да спекулирам, защото си имат договори с други отбори и не е коректно."

Янев е категоричен, че основната цел за новия сезон е шампионската титла. „Основната ни цел е шампионската титла. Всички искаме това и се надяваме следващата ни крачка да е такава".