“Левски” чака още едно крило и ляв бранител

“Левски” съвсем скоро ще се подсили с крило и ляв краен бранител. Очаква се въпросните играчи да се присъединят към лагера на “сините” в Правец. Той стартира в неделя и приключва в края на месеца.

Вчера шампионът на България направи първа тренировка за новия сезон. 27-кратните първенци у нас стартираха с двама нови - бразилеца Рейналдо и анголеца Давид Кусо. Първият действа на крилото, а за него “Левски” плати немалка сума. Позицията на Кусо пък е ляв краен бранител, но в последния си отбор “Шавеш” от Португалия играе по фланга. Именно на тази позиция е взет и за “Левски”. Въпреки че има достатъчно крила в отбора си - споменатите двама нови, Радослав Кирилов, Карл Фабиен и Армстронг Око-Флекс, предводителят на “сините” Хулио Веласкес иска още един играч на тази позиция. Вече е разговаряно с набелязания и развръзка се очаква в следващите дни. Иначе “сините” са харесали и ляв бранител. Там към момента без конкуренция е Майкон. Бъдещето на бразилеца на “Герена” обаче изобщо не е сигурно с оглед на факта, че още не е предподписал своя договор, изтичащ в края на другия сезон. А шампионите едва ли искат да се разделят с една от звездите си за без пари.

Иначе алжирското присъствие на “Герена” ще се увеличи още. Все по-близо до “сините” е Усем Мрезиг. Той ще бъде взет от руския “Динамо” (Махачкала). Африканецът е вътрешен халф. Така той ще дели една съблекалня със сънародните си Акрам Бурас и Мазир Сула.

До края на селекцията пък новите на “Герена” ще са поне 8. За толкова мащабно привличане на играчи “24 часа” писа още преди края на миналия сезон.

“Намирам се на мястото, където искам да бъда и където съм щастлив и искам да работя. По никакъв начин не обръщам внимание на такива слухове”, каза треньорът на “Левски” Веласкес по повод спекулациите, че е искан в италианския “Сампдория”.

Наставникът на “сините” призна, че няма предпочитания кой ще е съперник на отбора му в първия кръг на Шампионската лига. Жребият за пресевките на турнира е следващата седмица.

С отбора подготовка ще води и юношата на “Левски” Стивън Стоянчов. Младият играч бе пратен под наем през миналия сезон в “Етър”. Заради новото правило на БФС, на терена за поне цялото първо полувреме да има българин до 23 години обаче нападателят ще е част от първия тим на “сините”.

“Единственото нещо, което малко повече ни затруднява, е да намерим съперници за контролни срещи в Правец. Но и това е решено. Останах с много добри впечатления и усещане от престоя ни през миналата година. Това е идеалното място от ден първи, откакто разбрах за това място. Дори в Испания го препоръчвам за посещание. Това е невероятно място”, каза още Веласкес.

Първата тренировка на “сините” пропуснаха извиканите в националните отбори, както и Стипе Вуликич и Мустафа Сангаре. Двамата чужденци са с контузии и още не са готови напълно.

