Канадска провинция покани изхвърления от САЩ съдия

Премиерът на канадската провинция Британска Колумбия Дейвид Еби отправи официална покана до изхвърления от САЩ топрефер Омар Абдулкарим Артан да гостува по време на световното във Ванкувър, един от градовете, където се играят мачовете. Той дори призова ФИФА да му даде някой двубой точно в Канада, за да може сомалиецът да изпълни мечтата си.

Артан не бе допуснат до световното, след като граничните власти не признаха визата му. Сомалия е една от страните, от които бе забранено влизането на територията на САЩ със заповед на Доналд Тръмп. Тогава той нарече африканската държава клоаката на света.

Артан бе определен за най-добър съдия в Африка за миналата година, но и това не помогна.

Известният в близкото минало английски рефер Дейвид Тейлър пък заяви, че единственият начин ФИФА да се извини на съдията е да му преведе 100 000 долара по сметката. Толкова би трябвало да изкара всеки един съдия, който ръководи мачове на световното.

Самият рефер пък бе посрещнат като национален герой в столицата на Сомалия Могадишу.

Американските власти все пак намериха в себе си сила да обявят, че спрели рефера, защото имало данни, че има връзки с терористична организация без да назоват нейното име.

Реферът бе категоричен, че всичко това е пълна лъжа. Плюс това Държавният департамент на САЩ е направил щателна проверка, преди да му издаде визата. На всичко отгоре Сомалия бе издала и дипломатически паспорт на единствения си представител на световното.

